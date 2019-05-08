Как декларации стали декорациями

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Тотальное недоверие граждан к официальным данным о доходах и активах госслужащих вызвано несоответствием их образа жизни и официальных зарплат и отражает неудачи антикоррупционной политики государства.

«Левада-центр» обнародовал результаты апрельского опроса об уровне доверия россиян к данным деклараций чиновников о доходах и имуществе, которые они должны ежегодно предоставлять с 2009 г. И без того невысокая доля доверяющих опубликованным сведениям в последние годы сокращается. Доля респондентов, полагающих, что чиновники показывают в декларации меньшую или ничтожно малую часть своих доходов и имущества, выросла: 66% в 2015 г., 61% в 2017 г. и 77% в 2019 г., а доля тех, кто считает декларации полностью или большей частью достоверными, уменьшилась: в 2015 г. так считали 23% опрошенных, в 2017 г. – 20%. В апреле 2019 г. так думали уже 14%, причем доля считающих декларации полностью достоверными уже близка к статпогрешности – 3%.