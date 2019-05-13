Память объединения и память раскола

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Андрей Гордеев / Ведомости

Почти два десятилетия назад правящая в России группа сделала ставку в легитимации собственной власти на память о Великой Отечественной войне. Это было беспроигрышное решение: по всем опросам общественного мнения, отношение общества к войне было единым в наибольшей степени – ничто другое ни в истории страны, ни в представлениях о ее будущем не объединяло народ с такой силой. Исполняющий обязанности президента Владимир Путин в феврале 2000 г. полетел на Мамаев курган (и с тех пор посещал сталинградскую землю каждый год перед выборами), а 9 Мая стало главным официальным праздником страны. Государство взяло на себя роль главного защитника памяти о Великой Отечественной от попыток ее переосмысления, начатых странами Балтии, Центральной Европы и некоторыми ближайшими соседями России. Память о войне превратилась в священную, ее «фальсификация» стала уголовным преступлением, а неудобные страницы истории войны оказалось неудобно исследовать: историки могли опасаться обвинений по добавленной в Уголовный кодекс в 2014 г. статье 354.1 «Реабилитация нацизма».

Поэтому, когда несколько лет назад (не так давно) смелые блогеры начали осуждать праздничное «победобесие» российской пропаганды, трудно было представить, что к концу второго десятилетия XXI в. российское общество подойдет в ситуации раскола по поводу отношения к памяти о Великой Отечественной войне и того, как правильно отмечать годовщины ее окончания. Тем не менее примерно с 2015 г. опросы «Левада-центра» дают серьезный разброс голосов в ответах на вопрос, какие чувства вызывает у россиян День Победы. Последний по времени опрос, состоявшийся в конце апреля, показал, что 48% респондентов ощущают радость по поводу победы, 27% – скорбь по поводу миллионов погибших и только 23% опрошенных испытывают смешанные чувства радости и скорби. Эти цифры (а также сравнение публикаций в соцсетях и в ведущих СМИ либерального и охранительного направления) показывают, что отношение к празднику уже не объединяет, а скорее раскалывает российское общество, – таков результат двадцатилетнего использования памяти о войне в качестве легитимации режима.