Беззащитная цифровизация
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Защита персональных данных – нерешенный вопрос в цифровом мире. Чем активнее мы уходим в сеть, тем большему риску подвергаются персональные данные, потому что тех, кто их отдает, собирает и обрабатывает, становится слишком много. Но есть один сегмент, где порядок навести точно можно и нужно, – это госсектор.
Государственная сфера, которая обладает максимально критичными данными о населении, увы, гораздо хуже, чем корпоративный сектор, их защищает. Здесь пока видят только одну сторону медали цифровизации: условные медкарты наконец будут переведены в электронный вид, так станет удобнее. А то, что это отличная лазейка для мошенников, которые могут продавать данные или шантажировать ими пациентов, – к осознанию этой угрозы в госсекторе только приближаются.
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