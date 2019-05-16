Статья опубликована в № 4813 от 16.05.2019 под заголовком: Замполиты и скрепы
Чем российский политработник отличается от советского
Минобороны представило свое видение воспитания военных и российского социума в целом
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Министерство обороны считает ошибкой деполитизацию армии и намерено воспитывать военнослужащих-государственников, формируя у них мировоззрение, в котором причудливо сочетаются наследие советского ГлавПУРа, современный казенный патриотизм и религиозность.
В день столетия создания Политуправления Красной армии начальник воссозданного летом 2018 г. Главного политического управления Минобороны генерал-полковник Андрей Картаполов выступил в «Красной звезде» с программной статьей, в которой суммирует опыт прежней политработы и описывает будущие методы идеологического воспитания военнослужащих.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}