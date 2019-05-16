От редакции
Статья опубликована в № 4813 от 16.05.2019 под заголовком: Замполиты и скрепы

Чем российский политработник отличается от советского

Минобороны представило свое видение воспитания военных и российского социума в целом

Министерство обороны считает ошибкой деполитизацию армии и намерено воспитывать военнослужащих-государственников, формируя у них мировоззрение, в котором причудливо сочетаются наследие советского ГлавПУРа, современный казенный патриотизм и религиозность.

В день столетия создания Политуправления Красной армии начальник воссозданного летом 2018 г. Главного политического управления Минобороны генерал-полковник Андрей Картаполов выступил в «Красной звезде» с программной статьей, в которой суммирует опыт прежней политработы и описывает будущие методы идеологического воспитания военнослужащих.

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Комментарии
Dlinny
07:54 16.05.2019
А чем российскому солдату помешает рассказ о правах человека? И что плохого, на Ваш взгляд, в либеральных ценностях? Или Вы страдаете от избытка свободы слова, разгула свободы собраний, беспредела независимого суда, наличия у Вас защищенной законом частной собственности?
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