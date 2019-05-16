Как появляются и куда исчезают преступные сообщества

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Евгений Разумный / Ведомости

Сразу несколько секций Петербургского международного юридического форума, который проходит на этой неделе, посвящены проблемам уголовного преследования бизнеса. Этот вопрос обсуждается много лет, а ситуация напоминает игру в казаки-разбойники: правоохранители изобретают новый способ давления на бизнес, применяют его, эксперты находят его и обнародуют, завязывается общественное обсуждение. Сегодня речь пойдет о способе, который находится в центре внимания всех: ст. 210 УК, устанавливающая ответственность за создание организованного преступного сообщества или участие в нем.

Подписанный президентом 1 апреля 2019 г. закон, ужесточающий наказание по этой статье и создающий дополнительный состав 210.1 УК, вызвал резонанс. Казалось бы, кого должен волновать тот факт, что представителей организованной преступности будут наказывать строже, чем раньше? Однако практики знают, что осужденными по этой статье далеко не всегда оказываются «воры в законе» или представители известных организованных преступных групп. Анализ статистики Судебного департамента при Верховном суде показывает, что правоохранительные органы борются с очень специальной организованной преступностью. Так, из осужденных в 2018 г. за участие в преступном сообществе или его создание более 20% – женщины (по всем осужденным – менее 15%), почти 40% имеют высшее образование (по всем осужденным – 8%), 46% имеют постоянное место работы (по всем осужденным – 37%), 85% совершили преступление впервые. Получается, что типовой участник ОПГ, который осуждается российским судом, это не представитель криминальной субкультуры, а вполне адаптированный человек с образованием и работой.