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Статья опубликована в № 4813 от 16.05.2019 под заголовком: Преступное сообщество в избытке

Как появляются и куда исчезают преступные сообщества

Социолог Кирилл Титаев о причинах рекордно высокого процента оправданий по делам об организации преступных сообществ

Сразу несколько секций Петербургского международного юридического форума, который проходит на этой неделе, посвящены проблемам уголовного преследования бизнеса. Этот вопрос обсуждается много лет, а ситуация напоминает игру в казаки-разбойники: правоохранители изобретают новый способ давления на бизнес, применяют его, эксперты находят его и обнародуют, завязывается общественное обсуждение. Сегодня речь пойдет о способе, который находится в центре внимания всех: ст. 210 УК, устанавливающая ответственность за создание организованного преступного сообщества или участие в нем.

Подписанный президентом 1 апреля 2019 г. закон, ужесточающий наказание по этой статье и создающий дополнительный состав 210.1 УК, вызвал резонанс. Казалось бы, кого должен волновать тот факт, что представителей организованной преступности будут наказывать строже, чем раньше? Однако практики знают, что осужденными по этой статье далеко не всегда оказываются «воры в законе» или представители известных организованных преступных групп. Анализ статистики Судебного департамента при Верховном суде показывает, что правоохранительные органы борются с очень специальной организованной преступностью. Так, из осужденных в 2018 г. за участие в преступном сообществе или его создание более 20% – женщины (по всем осужденным – менее 15%), почти 40% имеют высшее образование (по всем осужденным – 8%), 46% имеют постоянное место работы (по всем осужденным – 37%), 85% совершили преступление впервые. Получается, что типовой участник ОПГ, который осуждается российским судом, это не представитель криминальной субкультуры, а вполне адаптированный человек с образованием и работой.

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Комментарии
Ostanton71
03:57 16.05.2019
Большая часть участников банд, промышлявших разбойными нападениями, осужденных в 2015-2018, в том числе за создание ПС, имела высшее образование и впервые привлекались. Так, банда Леонова, члены которой осуждены в 2016 (трое из пяти) к пожизненному заключению, имели высшее образование, впервые привлекались, имели постоянную работу и были многодетными (более трёх детей). По мошенническим «колл-центрам» статья работает. Суды снимают 210-ю по делам по обналичке и мошенничеству (по выводу активов). Это более чем обосновано. Умысла на создание устойчивой группы для серийных преступных эпизодов там нет. Вы, батенька директор из недоуниверситета, самый что ни на есть бумагомаратель!
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