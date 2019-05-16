Традиционные ценности и реальность

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Максим Стулов / Ведомости

Нам часто приходится слышать слова «традиционные ценности» или «базовые ценности», «духовные скрепы». Мы слышим их от участников телешоу, в высказываниях консервативных публицистов и, конечно, от представителей госвласти. Обычно они говорят, что ценности россиян уникальны, сформировались несколько столетий назад, застыли в виде «менталитета» или «культурной матрицы» и сравнения с другими странами невозможны. С точки зрения психологии или социологии эти высказывания звучат сомнительно, а некоторые исследователи считают, что политический разговор в терминах ценностей вреден, так как позволяет избегать сути и порождает демагогию. Так что же обычно подразумевают под традиционными ценностями и имеет ли это какую-то связь с фактами?

Что они несут

В представлении людей, специально не занимающихся этой темой, традиционное общество принимает образ либо чего-то темного, наполненного страданиями, предрассудками и насилием, либо, наоборот, ассоциируется с прекрасным, светлым, одухотворенным, правильным и складным. Объединяет эти два преставления то, что они описывают воображаемую реальность и потому целиком зависят от качеств и ценностей самого говорящего.