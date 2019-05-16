Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Традиционные ценности и реальность

Традиционные ценности и реальность

Социолог Максим Руднев о манипуляции «традиционными ценностями»

Нам часто приходится слышать слова «традиционные ценности» или «базовые ценности», «духовные скрепы». Мы слышим их от участников телешоу, в высказываниях консервативных публицистов и, конечно, от представителей госвласти. Обычно они говорят, что ценности россиян уникальны, сформировались несколько столетий назад, застыли в виде «менталитета» или «культурной матрицы» и сравнения с другими странами невозможны. С точки зрения психологии или социологии эти высказывания звучат сомнительно, а некоторые исследователи считают, что политический разговор в терминах ценностей вреден, так как позволяет избегать сути и порождает демагогию. Так что же обычно подразумевают под традиционными ценностями и имеет ли это какую-то связь с фактами?

Что они несут

В представлении людей, специально не занимающихся этой темой, традиционное общество принимает образ либо чего-то темного, наполненного страданиями, предрассудками и насилием, либо, наоборот, ассоциируется с прекрасным, светлым, одухотворенным, правильным и складным. Объединяет эти два преставления то, что они описывают воображаемую реальность и потому целиком зависят от качеств и ценностей самого говорящего.

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Комментарии
Dead Moroze
05:35 17.05.2019
В урбанизированном обществе не может быть "традиционных" сельских ценностей. Те, кто пытается их исповедовать, выглядят реконструкторами и ряжеными. Города, особенно большие, радикально меняют людей и их образ жизни, который мы называем традицией. А Россия урбанизирована и продолжает концентрироваться в больших городах, тогда как село и малые города вымирают. Именно поэтому в России и не получается внятно сформулировать, что такое "традиционные ценности", отличающиеся от других стран. Если это семья и нация - то это универсальные вещи, да и россияне не очень-то ценят эти ценности, не больше других. Религия? Ну, от нее в городах одни куличи да свечки остались.
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