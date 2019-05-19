От редакции
Статья опубликована в № 4815 от 20.05.2019 под заголовком: У кого где деньги лежат

Когда квартиры становятся банковскими ячейками

Видео с невероятным количеством денег, изъятых у чиновников и силовиков убеждают обывателей в тотальной коррумпированности госаппарата

Фраза Остапа Бендера про «квартиру, где деньги лежат» все чаще приобретает буквальное значение – в новостях об изъятии у очередного высокопоставленного чиновника или силовика колоссальных сумм наличных, хранившихся по-простому – дома, в сумках и пакетах.

В пятницу агентство «Росбалт», а затем и другие СМИ сообщили, что у арестованных по обвинению в получении взяток в особо крупных размерах экс-начальника банковского отдела Управления «К» полковника ФСБ Кирилла Черкалина и уволенных ранее по компрометирующим обстоятельствам офицеров Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли деньги и драгоценности на 12 млрд руб. (опровержений к вечеру воскресенья не было). На видео обыска, распространенном «Росбалтом», упаковки денег разложены примерно в десяток спортивных сумок, пластиковых и бумажных пакетов, еще не пересчитанные купюры кучей свалены в картонную коробку. Примерно такие же средства, по оценкам следствия, могут находиться на счетах подставных лиц и фирм, использовавшихся обвиняемыми, пишет, ссылаясь на свои источники, «Коммерсантъ».

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