Когда квартиры становятся банковскими ячейками
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Фраза Остапа Бендера про «квартиру, где деньги лежат» все чаще приобретает буквальное значение – в новостях об изъятии у очередного высокопоставленного чиновника или силовика колоссальных сумм наличных, хранившихся по-простому – дома, в сумках и пакетах.
В пятницу агентство «Росбалт», а затем и другие СМИ сообщили, что у арестованных по обвинению в получении взяток в особо крупных размерах экс-начальника банковского отдела Управления «К» полковника ФСБ Кирилла Черкалина и уволенных ранее по компрометирующим обстоятельствам офицеров Дмитрия Фролова и Андрея Васильева изъяли деньги и драгоценности на 12 млрд руб. (опровержений к вечеру воскресенья не было). На видео обыска, распространенном «Росбалтом», упаковки денег разложены примерно в десяток спортивных сумок, пластиковых и бумажных пакетов, еще не пересчитанные купюры кучей свалены в картонную коробку. Примерно такие же средства, по оценкам следствия, могут находиться на счетах подставных лиц и фирм, использовавшихся обвиняемыми, пишет, ссылаясь на свои источники, «Коммерсантъ».
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}