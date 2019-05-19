Как реформировать систему социального страхования

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Максим Стулов / Ведомости

20 лет назад был принят закон «Об основах обязательного социального страхования», который должен был иметь основополагающее значение для пенсионного обеспечения, защиты работника в случае безработицы и временной нетрудоспособности, функционирования системы здравоохранения. Если посчитать средства, которые аккумулируются и тратятся на обязательное социальное страхование, то они будут сопоставимы с федеральным бюджетом: так, в 2018 г. государственные внебюджетные фонды – Пенсионный, социального страхования и обязательного медицинского страхования (ОМС) – потратили почти 11 трлн руб., а федеральный бюджет – 16,7 трлн. Работодатели перечисляют в эти фонды 30% заработной платы своих работников, кроме того, регионы вносят платежи за неработающее население в федеральный фонд ОМС.

Но функционирует ли такая объемная и затратная система действительно по страховому принципу? Нет. И вот почему.