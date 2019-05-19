Куда ведет рост необеспеченного потребкредитования
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Россияне не желают примириться с действительностью – падением доходов – и создают себе иллюзию сохранения прежнего уровня жизни за счет потребительских кредитов. На днях первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин объяснял рост выдач необеспеченных потребкредитов тем, что люди устали вести «аскетический образ жизни» и часть населения предпочитает взять в долг у банка, чтобы хотя бы поддерживать уровень потребления после снижения реальных доходов в 2015–2017 гг.
Выдачи необеспеченных потребительских кредитов в январе – марте этого года выросли на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого, россияне взяли в долг больше 1 трлн руб., подсчитало Frank RG. Для сравнения: выдача ипотеки выросла всего на 3,5%. Это произошло на фоне падения реальных располагаемых доходов населения в I квартале на 2,3% в годовом выражении (по новой методологии Росстата).
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