Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Либерализация для предпринимателей

Либерализация для предпринимателей

Адвокат Александр Надмитов о поправках в уголовное законодательство, которое должны помочь улучшить инвестиционный климат в стране

Регулярно появляющиеся в последнее время новости об очередном громком уголовном деле свидетельствуют о необходимости либерализации российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

В теории права уголовная ответственность по своему содержанию и последствиям относится к наиболее строгому виду юридической ответственности, затрагивающему основные конституционные права и свободы граждан. К сожалению, возможности уголовного преследования нередко используются как средство для давления на предпринимательские структуры и решения споров хозяйствующих субъектов, а меры ответственности, назначаемые за совершение преступлений, вытекающих из предпринимательской и иной экономической деятельности, не всегда по своей строгости соответствуют тяжести таких преступлений.

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