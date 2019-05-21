Либерализация для предпринимателей
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Регулярно появляющиеся в последнее время новости об очередном громком уголовном деле свидетельствуют о необходимости либерализации российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
В теории права уголовная ответственность по своему содержанию и последствиям относится к наиболее строгому виду юридической ответственности, затрагивающему основные конституционные права и свободы граждан. К сожалению, возможности уголовного преследования нередко используются как средство для давления на предпринимательские структуры и решения споров хозяйствующих субъектов, а меры ответственности, назначаемые за совершение преступлений, вытекающих из предпринимательской и иной экономической деятельности, не всегда по своей строгости соответствуют тяжести таких преступлений.
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