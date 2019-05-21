Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4817 от 22.05.2019 под заголовком: Компания недели: ИД «Коммерсантъ»

«Коммерсантъ» как жертва госкапитализма

В спорах о «неправильных» заметках определяющей стала позиция представителей власти

Я проработал в издательском доме (ИД) «Коммерсантъ» без малого 20 лет – с осени 1992-го до лета 2012-го. За это время у него трижды менялся владелец (если не брать в расчет загадочного иранца Киа Джурабчяна, выступившего в 1999 г. в роли зиц-председателя Фунта сразу после покупки ИД Борисом Березовским), а газетой руководили 10 главных редакторов (не считая временно исполняющих обязанности).

Хотя это 20-летие в моем восприятии достаточно четко разделилось на две неравные части – до продажи «Коммерсанта» Березовскому и после, – говорить о том, что «до» все шло замечательно, а «после» стало ужасно, было бы огромным преувеличением. В конце концов, первый громкий скандал, связанный с «неправильной» заметкой, случился еще при основателе ИД Владимире Яковлеве, в марте 1999 г. Поводом для него стал вышедший без ведома главного редактора Рафа Шакирова ругательный материал о премьере Евгении Примакове, отменившем визит в США из-за бомбардировок Югославии. Шакиров лично извинился за эту публикацию перед премьером, гендиректор Леонид Милославский счел это дискредитацией издания и уволил главреда, но затем в ситуацию вмешался Яковлев, вернувший Шакирова и уволивший Милославского.

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