Три времени экономики
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Уже несколько лет на всевозможных форумах отечественные и международные эксперты обсуждают исчезающие и новые профессии, искусственный интеллект и big data. Дают рекомендации, как надежно попасть в будущее или хотя бы пристроить туда детей. Вопрос, зародившийся между Давосом и Кремниевой долиной, нашел в России живой отклик. Как хорошая советская научная фантастика, он позволяет дистанцироваться от реальности и вместе с прогрессивным человечеством задуматься о глобальном и важном.
Настоящее, прошлое и будущее сосуществуют в экономике одновременно. В одной стране и даже в одном городе. Но переход из одного времени в другое – это преодоление очень плотной границы, дело рискованное и непростое и для отдельной семьи, и для компании, и для страны.
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