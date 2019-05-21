Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4817 от 22.05.2019 под заголовком: Три времени экономики

Три времени экономики

Ректор бизнес-школы «Сколково» Марат Атнашев о трудностях и важности перехода из экономики природной ренты в экономику человеческого капитала

Уже несколько лет на всевозможных форумах отечественные и международные эксперты обсуждают исчезающие и новые профессии, искусственный интеллект и big data. Дают рекомендации, как надежно попасть в будущее или хотя бы пристроить туда детей. Вопрос, зародившийся между Давосом и Кремниевой долиной, нашел в России живой отклик. Как хорошая советская научная фантастика, он позволяет дистанцироваться от реальности и вместе с прогрессивным человечеством задуматься о глобальном и важном.

Настоящее, прошлое и будущее сосуществуют в экономике одновременно. В одной стране и даже в одном городе. Но переход из одного времени в другое – это преодоление очень плотной границы, дело рискованное и непростое и для отдельной семьи, и для компании, и для страны.

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