План по внеплановым проверкам
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Сегодня часто приходится слышать призывы к государственной проверке той или иной отрасли. Эти призывы особенно настойчивы в случае чрезвычайной ситуации. Тогда слова обретают форму официальных поручений. Пожары в пермском клубе «Хромая лошадь» в 2009 г. или кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 г. привели к массовым проверкам торговых центров и развлекательных заведений и, как следствие, существенному сокращению их количества.
В случае с пермским пожаром уже через год после происшествия 18% всех заведений с массовым пребыванием людей были закрыты, по словам главного государственного инспектора по пожарному надзору. После трагедии в «Зимней вишне» треть всех торгово-развлекательных центров страны приостановили работу. Это прямой результат активности проверяющих органов. Когда масштаб бедствия велик, то реактивный способ реагирования государства может быть оправдан. Ведь существует в авиации практика приостановки использования или всеобщей проверки самолетов определенной модели.
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