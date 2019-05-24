Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Железный трон 15 республик

Железный трон 15 республик

Политолог Дмитрий Травин о юбилее первого Съезда народных депутатов СССР

Каждого, кто предсказал бы 30 лет назад, до какого убожества дойдет демократия в России к 2019 г., наверняка засмеяли бы. В день открытия I съезда народных депутатов СССР 25 мая 1989 г. нам казалось, что уж с чем-чем, а с демократией-то теперь у нас все будет в порядке. Буксовала экономическая реформа, постепенно пустели и без того невзрачные прилавки магазинов, деньги теряли свою привлекательность из-за того, что нечего было купить, но демократия торжествовала. За событиями съезда мы следили примерно так же напряженно, как сейчас за событиями сериала «Игра престолов». Да и по сути своей демократизация рубежа 1980-х – 1990-х гг. была наполнена схватками, интригами и противоречиями не меньше, чем жизнь в Вестеросе. Борьба за «железный трон» 15 республик была столь же интенсивной, как за Железный трон Семи королевств. Хотя методы до поры до времени оставались сравнительно мирными.

Советский человек был очарован демократией, как невероятно увлекательным зрелищем. Что еще могло по напряжению сравниться на нашей памяти со съездом народных депутатов СССР? Пожалуй, лишь сериал «Семнадцать мгновений весны», телевизионная игра «Что? Где? Когда?» и хоккейные баталии русских с канадцами.

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