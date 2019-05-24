Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4819 от 24.05.2019 под заголовком: Вещь недели: Нагрудная видеокамера полицейского

Как усложнить логистику нехорошим людям

Новая нагрудная камера с функцией распознавания лиц должна усложнить жизнь преступников и упростить работу полицейских

Государство, как известно, обладает монополией на насилие и на правосудие. Как оно работает, обыкновенный гражданин узнает разве что из заголовков новостей, хотя листья этого гигантского дерева наблюдает каждый день – это одетые в темную форму полицейские. Принято считать, что государство осведомлено о привычках и поведении граждан. Некоторых из них государство даже знает в лицо. Мы тоже можем посмотреть на их снимки – как правило, это темные фотороботы и фотокарточки, с которых на нас смотрят угрюмые лица. Встречаться с ними в темном переулке не хочется никому, кроме (наверное) желающего их поймать полицейского.

Но как полицейским их найти?

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