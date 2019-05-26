От редакции
Статья опубликована в № 4820 от 27.05.2019 под заголовком: Крым по гамбургскому счету

Крым по гамбургскому счету

Жесткая реакция Москвы на требование Международного трибунала по морскому праву сокращает возможности постепенного ослабления напряженности вокруг Крыма

У Москвы есть опыт компромиссного исполнения решений Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге, однако в ситуации с керченским инцидентом дело осложняется политической подоплекой – присоединением в 2014 г. Крыма к России. Жесткая реакция на требование трибунала освободить экипаж украинских военных кораблей и сами суда сокращает возможности постепенного ослабления напряженности вокруг полуострова и улучшения отношений с Украиной.

Субботнее решение Международного трибунала по морскому праву, потребовавшего от России оперативно освободить 24 украинских моряка и вернуть Украине два боевых катера и буксир, захваченные 25 ноября 2018 г. в Керченском проливе, встретило ожидаемую реакцию Москвы. МИД повторил свою прежнюю позицию: инцидент не может рассматриваться в рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., поскольку речь идет о нарушении российской границы (подробнее см. статью Россия вряд ли выполнит решение трибунала ООН об освобождении украинских моряков).

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