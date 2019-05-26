Мы и генетически модифицированные ценности

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Попытки вычленить сугубо российские ценности не способствуют пониманию того, что нас в реальности объединяет Евгений Разумный / Ведомости

Регулярно звучат предложения изучить, выявить или изобрести ценности, которые характерны и уникальны для каждого общества, обращаясь при этом к биологии и генетике. В этом смысле очередная инициатива с призывом к масштабной дискуссии о ценностях, «генетически присущих российскому народу» (это слова академика РАН правоведа Талии Хабриевой), вполне в тренде и отвечает духу времени – население ищет на этикетках фразу «не содержит ГМО», президент заявляет о загадочном сборе «биологического материала» жителей России, а услуга по проведению теста ДНК на этническое происхождение набирает популярность (и тогда самый радикальный националист с удивлением узнает о своем «африканском происхождении»). Однако популистские заигрывания с темой генетики, обоснованные благородной целью консолидации общества и формирования национальной идентичности, не так безобидны, как кажутся.

В советские времена немалой популярностью пользовалось представление, согласно которому принадлежность человека к национальному сообществу определяет свойства его личности, национальный характер. Пресловутый пятый пункт в анкете не позволял об этом забыть – «не та этническая принадлежность» могла закрыть дорогу в вуз или на работу (масштаб распространенности подобной дискриминации остается предметом спора). По мере развития этносоциологической науки в стране и приближения к концу советского периода стали укрепляться представления о том, что принадлежность к нации инструментальна, т. е. в первую очередь определяется общими интересами людей и/или конструируется элитами, а не дается фактом рождения.