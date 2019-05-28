Эксперт по стратегическому развитию Сергей Минин о том, как сделать внедрение технологий в городскую среду более эффективным

Статья опубликована в № 4821 от 28.05.2019 под заголовком: Умный город из коробки

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Часть табло на умных остановках перестали работать или были демонтированы Максим Стулов / Ведомости

В марте Минстрой утвердил стандарт «Умный город», а в апреле появились методические рекомендации по финансированию таких проектов. Теперь средства из федерального бюджета, предназначенные на реализацию программы формирования комфортной среды нацпроекта «Жилье и городская среда», могут быть частично направлены на цифровизацию городского хозяйства. На базе этих документов регионы будут разрабатывать и утверждать свои программы по благоустройству городской среды, и именно от выполнения обязательных пунктов стандарта будет зависеть объем субсидий, выделяемых на реализацию «Умного города».

По большинству базовых направлений предельный срок внедрения – 2024 год. К ним относится создание единого интеллектуального центра городского управления, внедрение цифровых платформ вовлечения жителей в решение городских проблем, внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, общественной и экологической безопасности, энергоэффективного городского освещения, управления транспортом и т. д. По замыслу авторов стандарта менее чем за пять лет эти направления должны реализовываться на всей территории страны.