Умный город из коробки
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В марте Минстрой утвердил стандарт «Умный город», а в апреле появились методические рекомендации по финансированию таких проектов. Теперь средства из федерального бюджета, предназначенные на реализацию программы формирования комфортной среды нацпроекта «Жилье и городская среда», могут быть частично направлены на цифровизацию городского хозяйства. На базе этих документов регионы будут разрабатывать и утверждать свои программы по благоустройству городской среды, и именно от выполнения обязательных пунктов стандарта будет зависеть объем субсидий, выделяемых на реализацию «Умного города».
По большинству базовых направлений предельный срок внедрения – 2024 год. К ним относится создание единого интеллектуального центра городского управления, внедрение цифровых платформ вовлечения жителей в решение городских проблем, внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов, общественной и экологической безопасности, энергоэффективного городского освещения, управления транспортом и т. д. По замыслу авторов стандарта менее чем за пять лет эти направления должны реализовываться на всей территории страны.
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