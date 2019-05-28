Свобода слова и преследования

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Оппозиционные активисты и даже чиновники нередко оказываются беззащитными перед психологическим давлением со стороны недобросовестных журналистов, методы работы которых правильнее было бы назвать сталкингом – агрессивным навязчивым преследованием. Сложность привлечения сталкеров к ответственности за нарушение тайны частной жизни, отсутствие этических стандартов у паражурналистов и перспектива оказаться на скамье подсудимых в случае активного противодействия преследователям означают, что жертвам сталкеров остается лишь закалять нервную систему.

В понедельник управление СКР по Хакасии возбудило против главы Ширинского района Сергея Зайцева дело по ч. 3 ст. 144 УК (воспрепятствование законной деятельности журналиста с применением насилия). 22 мая к Зайцеву в кабинет в нерабочее, как утверждает чиновник, время пришел корреспондент телеканала «Россия 24» Иван Литомин и стал задавать ему вопросы о низком качестве жилья для погорельцев и дорогом особняке самого Зайцева, намекая на коррупционную подоплеку. Зайцев отказался отвечать на вопросы Литомина, повалил журналиста на пол и в итоге грубо вытолкал его из кабинета. Спустя сутки Зайцева исключили из «Единой России», а его поведение секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал «белой чиновничьей горячкой». Любопытно, среагировала ли бы власть так же быстро и жестко, если бы на месте Литомина оказался журналист негосударственной телекомпании или газеты.