Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4822 от 29.05.2019 под заголовком: Компания недели: ВТБ

Как ВТБ стать банком первого выбора

Выделиться становится все сложнее

Текущее состояние экономики, при котором банки все меньше могут зарабатывать на обслуживании компаний, заставляет их концентрироваться на рознице. И хотя это может быть чревато кризисом на рынке потребительского кредитования, для россиян есть и хорошие новости: вместе с усилением конкуренции они должны почувствовать рост качества сервиса.

На прошлой неделе ВТБ представил аналитикам свою стратегию развития до 2022 г., цели которой мало чем отличаются от планов остальных российских банков: переход в диджитал, создание экосистемы, повышение лояльности... Читая стратегию ВТБ, встречаешь отсылки к основным идеям других банков: экосистема от Сбербанка, упор на услуги лайфстайл от «Тинькофф», ставка на мобильное приложение от Альфа-банка.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике