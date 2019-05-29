Как ВТБ стать банком первого выбора
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Текущее состояние экономики, при котором банки все меньше могут зарабатывать на обслуживании компаний, заставляет их концентрироваться на рознице. И хотя это может быть чревато кризисом на рынке потребительского кредитования, для россиян есть и хорошие новости: вместе с усилением конкуренции они должны почувствовать рост качества сервиса.
На прошлой неделе ВТБ представил аналитикам свою стратегию развития до 2022 г., цели которой мало чем отличаются от планов остальных российских банков: переход в диджитал, создание экосистемы, повышение лояльности... Читая стратегию ВТБ, встречаешь отсылки к основным идеям других банков: экосистема от Сбербанка, упор на услуги лайфстайл от «Тинькофф», ставка на мобильное приложение от Альфа-банка.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}