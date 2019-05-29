Как ВТБ стать банком первого выбора

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Андрей Гордеев / Ведомости

Текущее состояние экономики, при котором банки все меньше могут зарабатывать на обслуживании компаний, заставляет их концентрироваться на рознице. И хотя это может быть чревато кризисом на рынке потребительского кредитования, для россиян есть и хорошие новости: вместе с усилением конкуренции они должны почувствовать рост качества сервиса.

На прошлой неделе ВТБ представил аналитикам свою стратегию развития до 2022 г., цели которой мало чем отличаются от планов остальных российских банков: переход в диджитал, создание экосистемы, повышение лояльности... Читая стратегию ВТБ, встречаешь отсылки к основным идеям других банков: экосистема от Сбербанка, упор на услуги лайфстайл от «Тинькофф», ставка на мобильное приложение от Альфа-банка.