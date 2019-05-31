Россияне переезжают незаметно от государства
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Официальная статистика и социологические опросы не отражают истинных масштабов трудовой миграции, существенно их занижая. Это затрудняет понимание государством социальных и экономических процессов в провинции и реагирование на них.
Как следует из результатов недавнего опроса «Левада-центра» о внутренней миграции в России, за последние пять лет место жительства на несколько месяцев и более меняли 13% опрошенных. В пересчете на нынешнюю численность населения России (146,8 млн человек) получается, что место жительства сменили 19,1 млн человек. Из них в пределах своего региона переехали 55%, 42% покинули родной регион, оставшиеся 3% затруднились с ответом. Среди заявивших о смене места жительства примерно 40% назвали причиной переезда получение работы, по 15,4% – учебу и переезд в загородный дом, другие причины – улучшение жилищных условий, женитьба, помощь родственникам – назывались значительно реже. 41% из переехавших ради трудоустройства отметили, что сменили место жительства ради высокой зарплаты, 25% сказали, что потеряли прежнюю работу, 13% переехали ради более высокого качества жизни, еще 11% долго искали новую работу.
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