Мнения / Аналитика / Метафизика власти
Статья опубликована в № 4824 от 31.05.2019 под заголовком: Исключение Нюты

Исключение Нюты

Философ Александр Рубцов о том, как за рамками дискуссии об околополитическом размене осталась роль власти

Которую неделю не утихают страсти вокруг 43-го избирательного округа Москвы. На выборах в Мосгордуму, которые пройдут в сентябре 2019 г., там сталкиваются две особо резонансные кандидатуры: учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. О бывшем лидере московского «Яблока» Сергее Митрохине в данной коллизии вспоминают, мягко говоря, нечасто.

Во взрывной полемике вокруг этого конфликта сталкиваются две обобщенные гражданские позиции: условно – противостояние «благотворительности» и «политики». Одни считают, что представитель непартийной и неполитической гражданской инициативы имеет такое же право выдвигаться в депутаты, как и собственно политический актив. Другие, наоборот, настаивают на том, что Дума, хотя бы и городская, есть место именно для политиков, для политической работы и борьбы. В наиболее резкой форме ситуация описывается конспирологически: в округе, известном оппозиционными настроениями, против борца с коррупцией специально выдвигают человека с безупречным авторитетом и при этом подчеркнуто аполитичного. Нюта в этой схеме представляется частью политического вооружения власти – почти пассивным элементом известной политтехнологии, не отличающейся этикой, но проверено эффективной. Здесь же нам напоминают, что Нюта и сама по себе не может считаться фигурой вовсе политически не ангажированной – и по должности, и по участию в политически аффилированных «общественных» структурах.

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