Зачем публиковать в интернете пакт Молотова – Риббентропа

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Историческая политика в России остается противоречивой. Публикации архивных документов о важнейших событиях отечественной истории повышают их доступность для всех желающих, позволяя самостоятельно знакомиться с первоисточниками. Однако эти действия сочетаются со стремлением части бюрократии создать новую мифологию и попытками отвлечь обывателя конспирологическими версиями прошлого.

В минувшую пятницу фонд «Историческая память» опубликовал на своем сайте сканы хранившихся в МИДе подлинников секретного протокола к советско-германскому договору о ненападении от 23 августа 1939 г., более известному как «пакт Молотова – Риббентропа». Согласно им СССР и Германия разделили Восточную Европу на сферы влияния.