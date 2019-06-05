Кредитный рейтинг ограниченного действия

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Евгений Разумный / Ведомости

Спустя четыре года с момента перезапуска российской рейтинговой отрасли после принятия закона о деятельности кредитных рейтинговых агентств уже можно подвести первые итоги реформы. Деятельность рейтинговых агентств важно оценивать с точки зрения как ее аналитического качества, так и размера покрытия кредитными рейтингами круга потенциальных заемщиков, т. е. реальной роли рейтингов в экономике.

Если говорить о качестве аналитического продукта российских агентств, то, надо признать, реформа радикально изменила его в лучшую сторону. Этому способствовал новый комплекс регуляторных требований – от раскрытия информации до методологического обеспечения. Но с точки зрения рейтингового покрытия отрасль по-прежнему в самом начале пути – об этом говорит количество кредитных рейтингов, присвоенных аккредитованными российскими агентствами нефинансовым компаниям, т. е. реальному сектору – фундаменту экономики. В этом списке сегодня порядка 150 компаний, что ничтожно мало для страны, в которой число средних и крупных предприятий измеряется тысячами. Для сравнения: в США агентствами большой тройки – S&P, Moody’s и Fitch – присвоено более 6000 корпоративных рейтингов без учета инфраструктурных отраслей. Сравнительно медленное развитие российской рейтинговой индустрии принято объяснять неразвитостью российского финансового рынка и, соответственно, низким спросом на кредитные рейтинги. На наш взгляд, прогресс рейтинговой индустрии сдерживается не только состоянием финансового рынка, но и недостаточным уровнем здоровой конкуренции в отрасли, а также ограниченным применением кредитных рейтингов в регуляторных целях.