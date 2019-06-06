Кто платит за футбол

Чемпионат мира по футболу ускорил переход российских клубов от дотационной к бизнес-модели, но успехов в этом достигли не все

Прошедший в прошлом году в России чемпионат мира (ЧМ) по футболу ускорил переход российских клубов от дотационной к бизнес-модели. Лидеры выстроили работу коммерческого звена и научились зарабатывать на игре и интересе к ней. Часть команд второго эшелона научились жить по средствам и обрели финансовую стабильность. Тем не менее многие клубы остаются крепостными театрами и социальными проектами, их благополучие и существование зависят от региональных бюджетов или благосклонности компаний-спонсоров.

Российский футбольный союз опубликовал информацию о доходах и расходах клубов премьер-лиги и второго по значимости дивизиона, Футбольной национальной лиги, за прошедший сезон 2018/19 г. Абсолютные цифры в документе не раскрываются (за исключением размеров выплат агентам и расходов на детско-юношеский футбол), приведена только структура клубных бюджетов, но и она дает пищу для размышлений. Строительство новых стадионов для ЧМ-2018 (и ранее для Универсиады-2013 в Казани и Олимпиады-2014 в Сочи) и успех на нем российской сборной, дошедшей до четвертьфинала, привлекли на стадионы новых болельщиков: средняя посещаемость матча всего за один сезон после ЧМ выросла на 21% и достигла максимума с 2002 г. – 16 817 человек. Средняя посещаемость домашних матчей чемпиона России этого сезона, «Зенита», достигла 48 000 человек, «Спартака» и «Ростова» – 31 000.

Часть клубов наладили работу коммерческого звена и научились жить на собственные средства от продажи клубной атрибутики, билетов и абонементов и трансферной политики. Тут прежде всего стоит отметить «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Краснодар», говорит руководитель международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий. Впечатляет и успех скромного «Оренбурга», который по доле коммерческих доходов в бюджете (91%) превзошел лидеров чемпионата.

Многие клубы в последние годы делают ставку на подготовку собственных игроков в клубных школах и академиях. Лидеры по расходам на детский и юношеский футбол – «Краснодар» и «Зенит»: 758,6 млн и 493,6 млн руб. соответственно. Увеличение ассигнований на его развитие – шаг в правильном направлении, считает Белицкий, многие клубы второго эшелона в Западной Европе и лидеры национальных чемпионатов Восточной Европы строят свои бизнес-модели на подготовке игроков и их последующей продаже грандам вроде «Реала», «Баварии» или «Челси».

При этом 7 из 16 – почти половина – клубов премьер-лиги живут на положении крепостных театров: более 50% их бюджета, «прочие операционные доходы», – это деньги региональных бюджетов, связанных с ними фондов и отдельных предприятий, финансирующих клубы как социальные проекты. Чтобы изменить ситуацию, нужны нестандартные ходы, в частности запуск клубных телеканалов, интернет-приложений для болельщиков и киберспортсменов, говорит Белицкий.