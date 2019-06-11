Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Постсоветское двоемыслие

Постсоветское двоемыслие

Политолог Дмитрий Травин о том, как и почему люди не замечают перемен в своей жизни

В этом году много говорят об эпохе бархатных революций, произошедших в Центральной Европе ровно 30 лет назад и похоронивших неэффективную коммунистическую систему. Под воздействием постоянных разговоров о прошлом я решил даже «поставить эксперимент» на себе.

Дело в том, что разговоры эти почти всегда пессимистические – о том, что нам в России, увы, ничего не удалось. О том, что не оправдались былые ожидания, не реализовались глобальные планы. О том, что мы вообще представляем собой убогий народец, совершенно выпадающий из логики социального развития, и в крови у нас (прямо по Чаадаеву) есть что-то такое, что отвергает всяческий прогресс. Вместо слова «кровь» в современных разговорах теперь чаще используется модное словосочетание «культурный генотип», и это придает обычным литаниям и ламентациям форму научного дискурса.

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Комментарии
dmitry.yakimtsev
22:34 10.06.2019
Очень правильно написано. Помимо очевидных бытовых улучшений, надо отметить резкое уменьшение пьянства - превращение его из национального обычая в маргинальное занятие, резкое снижение бытового воровства и обмана, а также бытового свинства. Практически люди стали такими же, как везде в континентальной Европе, к которой собственно Россия и относится по своей культуре и менталитету. Только за одним исключением: никто никому не доверяет. То есть, как правило, никто никого не обманывает, но в то что не обманут, никто не верит. Вот это последнее уйдет со временем - и прощай, советский человек.
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