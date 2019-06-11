Постсоветское двоемыслие
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В этом году много говорят об эпохе бархатных революций, произошедших в Центральной Европе ровно 30 лет назад и похоронивших неэффективную коммунистическую систему. Под воздействием постоянных разговоров о прошлом я решил даже «поставить эксперимент» на себе.
Дело в том, что разговоры эти почти всегда пессимистические – о том, что нам в России, увы, ничего не удалось. О том, что не оправдались былые ожидания, не реализовались глобальные планы. О том, что мы вообще представляем собой убогий народец, совершенно выпадающий из логики социального развития, и в крови у нас (прямо по Чаадаеву) есть что-то такое, что отвергает всяческий прогресс. Вместо слова «кровь» в современных разговорах теперь чаще используется модное словосочетание «культурный генотип», и это придает обычным литаниям и ламентациям форму научного дискурса.
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