Четвертая власть читателя

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Антонов Алексей / ТАСС

Концепция «четвертой власти» была официальной идеологией советской и российской журналистики совсем недолго – по сути, только с 1991 по 1993 г. Это неудивительно, ведь в СССР считать прессу властью не пришло бы в голову никому, кто хоть раз был на партсобрании или слышал политинформацию в школе. Советская пресса была, конечно, частью корпорации СССР, но именно благодаря попыткам Михаила Горбачева оживить погрязшее в депрессии и дефиците общество, а позже – обойти заскорузлую партийно-хозяйственную систему пресса заслужила свой статус.

Однако пресса никогда не была сильной сама по себе, но всегда – благодаря своей аудитории. В конце 1980-х и в момент распада СССР газеты и журналы выходили миллионными тиражами, а на площадях собирались сотни тысяч людей. Именно запрос людей на перемены, подогреваемый радикализацией рыночно-демократического дискурса, привел журналистов к ощущению собственного могущества, сделав на короткое, но исторически значимое время, непосредственно до и сразу после распада СССР, прессу главным и, по сути, единственным работающим социальным институтом общества.