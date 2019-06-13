Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Четвертая власть читателя

Четвертая власть читателя

Медиаэксперт Иван Засурский о том, чем сильна пресса

Концепция «четвертой власти» была официальной идеологией советской и российской журналистики совсем недолго – по сути, только с 1991 по 1993 г. Это неудивительно, ведь в СССР считать прессу властью не пришло бы в голову никому, кто хоть раз был на партсобрании или слышал политинформацию в школе. Советская пресса была, конечно, частью корпорации СССР, но именно благодаря попыткам Михаила Горбачева оживить погрязшее в депрессии и дефиците общество, а позже – обойти заскорузлую партийно-хозяйственную систему пресса заслужила свой статус.

Однако пресса никогда не была сильной сама по себе, но всегда – благодаря своей аудитории. В конце 1980-х и в момент распада СССР газеты и журналы выходили миллионными тиражами, а на площадях собирались сотни тысяч людей. Именно запрос людей на перемены, подогреваемый радикализацией рыночно-демократического дискурса, привел журналистов к ощущению собственного могущества, сделав на короткое, но исторически значимое время, непосредственно до и сразу после распада СССР, прессу главным и, по сути, единственным работающим социальным институтом общества.

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Комментарии
zahar
12:04 14.06.2019
Опять пафос и мемы . Ну сколько это можно - неужели так учат писать журналистов - набор лозунгов , цитат и т.д и т.п . Причем нет ничего свежего - опять Золя , опять Дрейфус- Бейлис и т.д и т.п . И список второсортных забытых "властителей дум " кое кто из них стал поддерживать фашистов ( вот ребус для автора - пусть разгадает !) , а отец Сикороского ( а он по генетике лучше всех кто перечислен -по крайней мере его сын что то реальное сделал ) например был против ( чуть ли не в присяжных ) Бейлиса ( бойкотируем Сикорского!!) и так далее -всех можно ткнуть мордой в непотребное . Гиппиус вроде предлагала Блоку и Белому жить на троих с "прекрасной дамой " )) Суть в том что никакой власти журналистов уже не будет - прошли времена когда миллионными тиражами кучка малограмотных недоучек развалила страну просто потому что им партия в лице главных идеологов типа Яковлева дала отмашку . И ребята отработали заказ . Также как они потом работали на олиграхов в 90е ,. Паша Гусев кто- пламенный комсомолец и прототип главного героя " ЧП районного масштаба " - пережил всех и все и вышел в бабками в 21 век - вот идеал журналиста . Это я к тому говорю о живых чтобы не оскорблять неумелых мотоциклистов ))) Так что вторая древнейшая - это навсегда . И не только в РФ - но и везде . Что мы отмечаем в этом году? -70 лет как парень упал из окна " русские идут ")) - кто его затравил - продажный журналист прощелыга из США - ))) так что все они одинаковы во все времена )) Но в 21 веке новые технологии убрали власть пера и тиражей - и все . Король голый и все видят из какого сора растут статьи не ведая стыда )))
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