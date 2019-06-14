Мнения / Детали / Цифра недели
Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Цифра недели: 549 задержанных

Зачем мы вышли на марш

У каждого был свой Иван Голунов

Через два часа плутаний в густой толпе в окрестностях Чистых прудов и Цветного бульвара уже очень хотелось перекусить. Вдохновленная мыслью о «Даблби» на Неглинной, я спешно попыталась обойти плотный ряд омоновцев на пятачке у Центрального рынка, когда четверо из них совершенно бесшумно окружили меня и отделили от скандирующих лозунги людей. Так я оказалась в автозаке из-за «слишком быстрой ходьбы», которая «мешала спокойствию граждан». Пробыла там минут пять – спасло редакционное задание и пресс-карта.

Но 549 гражданам повезло меньше. Именно столько человек, по данным «ОВД-инфо», в ходе марша в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня оказалось в отделениях полиции. Почти половина от всех участников, если верить официальным данным МВД. Каждый третий, если верить моим собственным ощущениям.

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Комментарии
vic
05:33 14.06.2019
Товарищи журналисты, не останавливайтесь на достигнутом. Нам необходима судебная реформа. Мы не можем вечно жить в бандитском государстве.
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