Зачем мы вышли на марш
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Через два часа плутаний в густой толпе в окрестностях Чистых прудов и Цветного бульвара уже очень хотелось перекусить. Вдохновленная мыслью о «Даблби» на Неглинной, я спешно попыталась обойти плотный ряд омоновцев на пятачке у Центрального рынка, когда четверо из них совершенно бесшумно окружили меня и отделили от скандирующих лозунги людей. Так я оказалась в автозаке из-за «слишком быстрой ходьбы», которая «мешала спокойствию граждан». Пробыла там минут пять – спасло редакционное задание и пресс-карта.
Но 549 гражданам повезло меньше. Именно столько человек, по данным «ОВД-инфо», в ходе марша в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня оказалось в отделениях полиции. Почти половина от всех участников, если верить официальным данным МВД. Каждый третий, если верить моим собственным ощущениям.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Отключить блоки Яндекс.Дзена и СМИ2 на сайте и рекламу в мобильном приложении
- Скачивать газету и читать, когда нет Интернета
- {{gift}}