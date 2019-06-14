От редакции
Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Конкуренция с секретом

Конкуренция с секретом

Не самые выдающиеся результаты работы системы госзакупок — следствие того, что государство пытается одновременно сделать их прозрачными и защищать интересы силовиков

Стремление властей усовершенствовать госзакупки напоминают попытки реформирования избирательной системы, где задачи организации прозрачных выборов сочетаются с попытками сохранить предсказуемость результатов. Требования большей прозрачности и конкурентности в сфере госзакупок входят в противоречие с объясняемым интересами обороны и внешней политики засекречиванием торгов, что ведет к сужению конкуренции и скромному снижению цен.

Отчет Счетной палаты (СП) о развитии системы госзакупок за последние пять лет показал: попытки добиться повышения конкуренции поставщиков и снижения цен (а значит, экономии расходов госбюджета и средств налогоплательщиков) привели к довольно скромным результатам.

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Комментарии
alex0777
05:26 14.06.2019
Проблема не в секретности, а в том, что ФАС, Минфин и Казначейство строят систему закупок, противоречащую мировому опыту и здравому смыслу, где вместо контроля результатов и финансового контроля царствует мелочный процедурный контроль с кучей абсурдных и избыточных требований к заказчику, где наложен запрет на лучшие коммерческие практики (запрет покупать биржевые товары на биржах, запрет на переторжку и др), запрещено (!) определять рыночные цены (запрет на конкурентные переговоры). А главным способом закупки стал обратный аукцион (редукцион), который генерирует сговоры, мошеннические схемы, монополизацию, подрыв доверия, завышения цен.
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