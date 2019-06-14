Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Конкуренция с секретом
Конкуренция с секретом
Не самые выдающиеся результаты работы системы госзакупок — следствие того, что государство пытается одновременно сделать их прозрачными и защищать интересы силовиков
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Стремление властей усовершенствовать госзакупки напоминают попытки реформирования избирательной системы, где задачи организации прозрачных выборов сочетаются с попытками сохранить предсказуемость результатов. Требования большей прозрачности и конкурентности в сфере госзакупок входят в противоречие с объясняемым интересами обороны и внешней политики засекречиванием торгов, что ведет к сужению конкуренции и скромному снижению цен.
Отчет Счетной палаты (СП) о развитии системы госзакупок за последние пять лет показал: попытки добиться повышения конкуренции поставщиков и снижения цен (а значит, экономии расходов госбюджета и средств налогоплательщиков) привели к довольно скромным результатам.
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