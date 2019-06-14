От редакции
Статья опубликована в № 4833 от 14.06.2019 под заголовком: Уголовное дело без тормозов

Почему у уголовных дел отказывают тормоза

Механизмы правовых сдержек и противовесов, которые не должны допускать продвижения по инстанциям сфабрикованных дел, не работают из-за ориентации на обвинительный исход дел

История уголовного дела Ивана Голунова помимо прочего сделала очевидными для неспециалистов проблемы работы правоохранительной и судебной системы, о которых уже давно говорят эксперты. Спроектированная как система со встроенными механизмами взаимного контроля, сдержек и противовесов, которые должны не допускать нарушения закона в процессе прохождения дела по инстанциям, в современной России она работает как герметичная система покрывательства ошибок и злоупотреблений. Для ее наладки не надо даже серьезно менять ее параметры – достаточно того, чтобы каждый элемент этой машины осознавал личную ответственность за свои действия и решения и не полагался на круговую поруку. Но для этого система должна расстаться с ролью придатка политического аппарата.

Дело Голунова, изначально выглядевшее абсурдным и заказным, развалилось спустя пять суток после возбуждения, решение о прекращении обнародовал лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Но если бы система работала так, как должна работать по букве закона, то это могло произойти еще раньше – или даже уголовного дела могло не быть вовсе. Допустим, оперативники сфальсифицировали доказательства, но ведь и следователь, принимавший решение о возбуждении дела, должен был их проверить. Начальник УВД, запросивший Мосгорсуд о разрешении на обыск квартиры Голунова, должен был тоже изучить материалы разработки. Судья Мосгорсуда, давший санкцию на обыск, должен был убедиться, что на то есть серьезные основания, как и судья районного суда, отправивший Голунова под домашний арест. А прокурор мог отменить постановление о возбуждении дела, базирующегося на таких невнятных основаниях, но и этого не произошло.

То есть все эти контрольные механизмы на пути невиновного человека к аресту не сработали. Почему это стало возможным? Показатели оценки эффективности работы правоохранительной системы таковы, что положительным результатом может считаться только приговор, причем обвинительный. Это означает, что у системы нет стимулов и резонов противиться продвижению дела к такому финалу, что выражается в попустительстве ошибкам и злоупотреблениям, дистрофии сдержек и противовесов. Такая схема развращает – ведь если знать, что материалы не будут подвергнуты критическому анализу, то нет и необходимости работать качественно. А поскольку система герметична, то и такая неприглядная внутренняя кухня обнажается крайне редко, в резонансных случаях вроде дела Голунова.

Чтобы система работала так, как должна – не давая развиваться фальсифицированным делам, – нужны не только другие принципы оценки ее работы, но и понимание каждым ее звеном ответственности за свои решения и действия. Но это возможно только в условиях настоящей независимости правоохранителей и судей. Какой бы благородной ни была задача освобождения Голунова, вопрос о домашнем аресте не должен решаться на встрече в мэрии – это не приближает нас к правовому государству для всех.

Выбор редактора
Комментарии
vic
05:22 14.06.2019
Дело не только в правоохранительной системе. Сами люди, работающие там, по своей сути являются бандитами, которых "крышует" государство. Порядочные люди не допустили бы разложения системы до такой степени.
50
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике