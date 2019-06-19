Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4836 от 19.06.2019 под заголовком: Дорогие дешевые авиабилеты

Почему «дешевые» авиабилеты всем дорого обойдутся

Аналитик Юрий Спекторов о том, как идея зарегулировать цены на авиаперевозки может привести к падению доступности авиабилетов

Претензии граждан к ценам на авиабилеты – хороший индикатор общественных настроений. Обострение этого симптома обычно происходит, когда у среднего класса, основного клиента авиакомпаний, возникает беспокойство по поводу роста цен. Инфляция, бьющая по привычному благосостоянию и образу жизни, рождает требования назначить виновных. Парадоксально, что именно авиакомпании в этой ситуации оказываются одной из первых мишеней для публичного недовольства. Парадоксально, потому что при среднегодовых темпах инфляции 6,95% в 2011–2018 гг. среднегодовой рост цен на авиабилеты на внутренних направлениях составлял всего 3,02%. Пассажирские автобусные перевозки в тот же период, например, дорожали гораздо быстрее – 5,75% среднегодового роста. Причина отставания роста цен на авиарынке от остальной экономики тоже хорошо известна. Рынок авиаперевозок – это не ЖКХ, здесь конкуренция год за годом выдавливает операторов в сегмент лоукостеров.

Беда авиакомпаний в том, что очевидные факты отраслевой статистики плохо бьются в общественном сознании с опытом покупки конкретных билетов. Их стоимость меняется каждую неделю, на нее влияет сезон, популярность направления, время вылета и проч. На это накладывается еще и то, что россияне пока не готовы планировать отдых заранее. По данным Bain, порядка 50% авиабилетов на внутренних линиях бронируется в течение двух недель до вылета при среднем сроке 70 дней и ранее. В результате два билета на соседние места на одном и том же рейсе могут существенно различаться по стоимости. Не имея ясного представления о том, как формируется цена на билет, пассажир начинает подозревать нечестную игру. К сожалению, эффективного способа развеять эти сомнения клиентов у российских авиакомпаний пока нет. Несмотря на огромное количество ссылок в Яндексе и Google с подсказками и разъяснениями, как работают динамические системы ценообразования и как грамотно ими пользоваться, недовольство пассажиров, если отслеживать его по реакции СМИ, на убыль не идет. Чтобы исправить ситуацию, стоит, на мой взгляд, прежде всего обсудить мифы, которыми это недовольство питается.

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