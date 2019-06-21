Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4838 от 21.06.2019 под заголовком: Что делать с неформальной занятостью

Что делать с неформальной занятостью в России

Без устойчивой системы соцстраха и роста числа рабочих мест попытки искусственного перемещения людей из неформального сектора в формальный будут контрпродуктивными, считает экономист Всемирного банка Апурва Сангхи

Уровень неформальной занятости в России вызывает озабоченность в контексте устойчивости бюджета, производительности и социальной защиты. Как следует из недавно опубликованного доклада Всемирного банка, который подводит итог двухлетнему изучению этого вопроса, по состоянию на 2016 г. доля неформально занятого населения оценивалась в диапазоне от 15,1 до 21,2%, или от 10,9 до 15 млн человек.

Вместе с тем по сравнению с другими странами со средним уровнем доходов в России доля неформальной занятости не выглядит столь высокой. Например, в таких странах, как Казахстан и Турция, где показатели ВВП на душу населения близки к российским, доля неформальной занятости выше: 30% и 33% соответственно. Тем не менее доля неформального сектора растет. Более того, недополученные доходы бюджета из-за непоступления платежей от работников неформального сектора, согласно оценкам, составляют от 1 до 2,3% ВВП.

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