Что изменит переход Sotheby's в непубличные компании

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Richard Drew / AP

В понедельник дом Sotheby’s, вместе с главным конкурентом – Christie’s контролирующий около 90% аукционных продаж произведений искусства и предметов роскоши, был куплен французским миллиардером Патриком Драи. Владелец телеканалов, газет, мобильных операторов и интернет-провайдеров заплатит за Sotheby’s $3,7 млрд и снова сделает его непубличной компанией (Sotheby’s торговался на Нью-Йоркской фондовой бирже 31 год).

Моя лента Facebook, состоящая преимущественно из арт- и кинокритиков, художников и прочих представителей творческих занятий, через одного отреагировала на это событие постами вроде «Sotheby’s снова станет частным». Конечно, им тут же указывали на ошибку: что вы, он таким и был, просто торговался на бирже, а станет непубличным. На что деятели культуры возражали, что имели в виду именно это: раньше, дескать, он был обязан сообщать, что да как, объяснять общественности, как идут дела, а значит, в каком-то смысле был не просто чей-то, а общий. А что сейчас? Будут как Christie’s – начнут себе делать что хотят: то «Спасителя мира», который вообще-то вроде как считается картиной работы Леонардо да Винчи, поставят не в дни продаж старых мастеров, а вовсе даже в расписание импрессионистов, модернистов и послевоенного искусства, то Бэнкси порежут. И никаких тебе объяснений и разговоров.