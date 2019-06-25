Пиджак для кредитора

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Серей Портер / Ведомсти

Деньги перекладываются из пиджака в брюки, а пиджак достается кредитору. Зачастую именно это крылатое выражение употребляют юристы, когда описывают банкротство в России. И не без причины: нередко банкротство используется как инструмент освобождения от долгов и способ избежать ответственности.

Судьбу должника решают его кредиторы. Согласно российскому законодательству, к должнику можно применить две банкротные процедуры. Первая – реабилитирующая, когда руководство должником переходит к профессиональному антикризисному управляющему, цель которого – исправить ошибки прошлого менеджмента. В этом случае должнику предоставляют кредитные каникулы, а кредиторы утверждают антикризисный бизнес-план. Должник продолжает свою хозяйственную деятельность и в итоге рассчитывается по долгам. Однако, даже по самым оптимистичным подсчетам, только 5% компаний-банкротов проходят процедуру финансового оздоровления. Дело в том, что чаще всего к банкротству должник приходит в состоянии, когда его активы скрыты или уже проданы, так что бизнеса, который можно было бы реабилитировать, фактически не остается. Кроме того, среди арбитражных управляющих просто не хватает специалистов с должной квалификацией антикризисного управления. В любом случае процедура реабилитации может быть очень долгой, а ее результат непредсказуем. На попытки вывести компанию из кризиса могут уйти годы, но в итоге такая процедура может все равно закончиться продажей активов с торгов. Эта вероятность воспринимается кредиторами как потеря времени и денег, поэтому чаще всего они идут по второму пути и банкротство заканчивается конкурсным производством: имущество компании продается с молотка, а сам должник ликвидируется. И, к сожалению, ни один из этих двух вариантов не выгоден кредиторам.