Статья опубликована в № 4842 от 27.06.2019 под заголовком: Отравленная полиция
Дважды беззащитные потерпевшие
Реакция полиции на преступление во многом зависит от статуса потерпевшего
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Негласный порядок работы полиции – ее медлительность в расследовании рутинных дел – позволяет подозреваемым даже в тяжких преступлениях оставаться на свободе и продолжать криминальный промысел. Если только дело не приобрело скандальную огласку.
В среду ГУВД Москвы сообщило, что задержало мужчину, обвиненного в кражах, грабеже и разбое, – против него возбуждено семь дел, следствие намерено ходатайствовать в суде о его заключении под стражу. У полицейских есть версия, что он угощал жертв напитками, в которые подсыпал сильнодействующие вещества.
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