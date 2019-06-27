От редакции
Статья опубликована в № 4842 от 27.06.2019 под заголовком: Отравленная полиция

Дважды беззащитные потерпевшие

Реакция полиции на преступление во многом зависит от статуса потерпевшего

Негласный порядок работы полиции – ее медлительность в расследовании рутинных дел – позволяет подозреваемым даже в тяжких преступлениях оставаться на свободе и продолжать криминальный промысел. Если только дело не приобрело скандальную огласку.

В среду ГУВД Москвы сообщило, что задержало мужчину, обвиненного в кражах, грабеже и разбое, – против него возбуждено семь дел, следствие намерено ходатайствовать в суде о его заключении под стражу. У полицейских есть версия, что он угощал жертв напитками, в которые подсыпал сильнодействующие вещества.

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Комментарии
Уманн
07:28 27.06.2019
Браво! Автор изобрел велосипед...
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