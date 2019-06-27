Новый лишний контролер

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Евгений Разумный / Ведомости

Комментируя дело Ивана Голунова, Владимир Путин на прямой линии сообщил о невозможности либерализации наркополитики, но отметил, что «нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов», и даже сделал конкретное предложение: «Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое отдельное направление, которое контролировало бы эту сферу деятельности». Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, как сообщил официальный представитель МВД, уже дал поручение подготовить соответствующие предложения.

Сегодня над каждым оперативником есть три постоянных контролера и два эпизодических. Но это не избавляет нас от дел по фальсификациям доказательств, пыткам и другим нарушениям. Может ли такая мера помочь в борьбе с нарушениями закона при расследовании наркотических преступлений? А ведь кроме нарушений, которые допустили в деле Голунова, у МВД немало проблем, требующих внешнего вмешательства: 11 июня в Башкортостане передано в суд очередное дело о пытках. Там же готовится суд над полицейскими, которые обвиняются в том, что изнасиловали свою коллегу. Перечислю тех, кто сейчас контролирует оперативников. Этот список поможет понять, что предложенный Путиным новый контролер – лишний.