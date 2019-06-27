Мнения / Детали / Вещь недели
Статья опубликована в № 4842 от 27.06.2019 под заголовком: Вещь недели: Палатка на озере Байкал
Запрет вместо решения
Простых решений сложных экологических проблем не бывает
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Wikipedia
Последние десятилетия человечество усердно перерабатывает природу в мусор. И большую долю ответственности за ухудшение окружающей среды несут не столько крупные промышленные производства, сколько обычные люди, мусорящие во время своего отдыха на природе.
Байкал – излюбленное место для посещения российских и зарубежных туристов. В 2017 г. на озеро приехали более 2,5 млн официальных туристов, с каждым годом их число растет, свидетельствуют данные Минприроды. Кроме того, есть много диких туристов – людей, которые приезжают на Байкал на машинах, чтобы пожить на озере в палатках и пожарить там шашлыки.
Полная версия доступна только подписчикам
С подпиской вы сможете:
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}