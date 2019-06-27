Запрет вместо решения

Статья опубликована в № 4842 от 27.06.2019 под заголовком: Вещь недели: Палатка на озере Байкал

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Последние десятилетия человечество усердно перерабатывает природу в мусор. И большую долю ответственности за ухудшение окружающей среды несут не столько крупные промышленные производства, сколько обычные люди, мусорящие во время своего отдыха на природе.

Байкал – излюбленное место для посещения российских и зарубежных туристов. В 2017 г. на озеро приехали более 2,5 млн официальных туристов, с каждым годом их число растет, свидетельствуют данные Минприроды. Кроме того, есть много диких туристов – людей, которые приезжают на Байкал на машинах, чтобы пожить на озере в палатках и пожарить там шашлыки.