Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Танец оскорбленных
Когда танец воспринимается как оскорбление
Кремль уменьшает число желающих оскорбиться за госсчет
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Разъяснения Кремля, сужающие сферу применения закона об оскорблении власти, отражают его стремление ограничить круг лиц и символов, имеющих право оскорбляться от лица государства, снизить поток абсурдных дел и ослабить административный восторг правоохранителей, увидевших в правовой новелле новую возможность улучшения отчетности.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль намерен внимательно следить за применением вступившего в силу в конце марта закона об оскорблении власти и выступает против его использования против критиков власти: «В этом законе речь идет об оскорблении символов власти, символов государственности, и это никак не может проецироваться на критику представителей власти».
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