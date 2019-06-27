Мнения / Аналитика / Метафизика власти
Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Споры истории

Зачем нужны исторические дискуссии

Философ Александр Рубцов о недавних исторических дискуссиях в Германии

История размножается спорами как наука и как форма общественного самосознания. Но для этого полемика должна быть. У нас ее нет. Есть разные позиции, часто диаметральные, но нет дискуссии. Научное сообщество и официоз фатально разобщены. Государственная «политика прошлого» реализуется в отрыве от знания и позиций ученых. Идеологическая крикливость власти усугубляется дефицитом слышимости, уходом от фактов прошлого, а заодно и настоящего. На этом фоне будто специальной дидактикой выглядит для нас эпохальный «спор историков» в Германии, начавшийся ровно 33 года назад, в июне 1985 г.

Уроки побежденных

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Комментарии
Springbok
10:49 28.06.2019
Надо разобраться с собственной историей и не пенять вечно на на линчевание негров и геноцид индейцев. У нас собственных "негров" и "индейцев", которых на протяжении всей истории линчевали и подвергали геноциду, достаточно. У нас это не то что не осуждают, а просто не рассматривают, как будто этого не было
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