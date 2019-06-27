Статья опубликована в № 4843 от 28.06.2019 под заголовком: Споры истории
Зачем нужны исторические дискуссии
Философ Александр Рубцов о недавних исторических дискуссиях в Германии
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AP
История размножается спорами как наука и как форма общественного самосознания. Но для этого полемика должна быть. У нас ее нет. Есть разные позиции, часто диаметральные, но нет дискуссии. Научное сообщество и официоз фатально разобщены. Государственная «политика прошлого» реализуется в отрыве от знания и позиций ученых. Идеологическая крикливость власти усугубляется дефицитом слышимости, уходом от фактов прошлого, а заодно и настоящего. На этом фоне будто специальной дидактикой выглядит для нас эпохальный «спор историков» в Германии, начавшийся ровно 33 года назад, в июне 1985 г.
Уроки побежденных
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