Зачем нужны исторические дискуссии

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AP

История размножается спорами как наука и как форма общественного самосознания. Но для этого полемика должна быть. У нас ее нет. Есть разные позиции, часто диаметральные, но нет дискуссии. Научное сообщество и официоз фатально разобщены. Государственная «политика прошлого» реализуется в отрыве от знания и позиций ученых. Идеологическая крикливость власти усугубляется дефицитом слышимости, уходом от фактов прошлого, а заодно и настоящего. На этом фоне будто специальной дидактикой выглядит для нас эпохальный «спор историков» в Германии, начавшийся ровно 33 года назад, в июне 1985 г.

Уроки побежденных