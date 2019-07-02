Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Принцы Чарльзы высшего образования

Принцы Чарльзы высшего образования

Эксперт «Сколково» Ольга Назайкинская о том, зачем российским вузам новый тип ректоров

За последние 10 лет в российских университетах сформировался корпус сильных управленцев, способных решать сложные задачи развития. У них есть интересные идеи, энергия и проекты, но они не могут рассчитывать на позицию первого лица из-за устаревших квалификационных требований и потому, что позиция занята давно и надежно. В результате получаем профессиональную траекторию «принца Чарльза»: когда должность освободится, останется слишком мало времени и сил на изменения.

Последние 15 лет в России идет целенаправленная работа по трансформации университетов. В советские и ранние постсоветские годы вузы готовили кадры для конкретных отраслей. Но сегодня университет переходит на другой уровень. В первую очередь меняется миссия университета – от трансляции знаний к их производству и применению в форме технологических и социальных инноваций, что требует пересмотра принципов его работы.

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Комментарии
Zhabua
05:52 02.07.2019
Как сказал бы Марио Пьюзо, все это сказано верно, но только не все сказано. Прежде чем браться за университетскую корпоративную реформу, следует, во-первых, радикально сократить число университетов (просто потому что это не университеты вовсе - даже в восточноевропейском смысле этого слова); во-вторых, преобразовать систему федеральных государственных стандартов и регуляторных функций государства в сфере высшего образования. Университет не может быть школой третьей ступени. Нельзя в XXI веке называться университетом и учить по программам 60-х годов прошлого столетия. Не может ректор заниматься в первую очередь проблемами обеспечения красоты и полноты знаменитой "лепестковой диаграммы", порядком отчетности перед Миннауки и выполнением майских указов. Да про это говорено уже сто пятьдесят пять раз.
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