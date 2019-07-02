Принцы Чарльзы высшего образования
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За последние 10 лет в российских университетах сформировался корпус сильных управленцев, способных решать сложные задачи развития. У них есть интересные идеи, энергия и проекты, но они не могут рассчитывать на позицию первого лица из-за устаревших квалификационных требований и потому, что позиция занята давно и надежно. В результате получаем профессиональную траекторию «принца Чарльза»: когда должность освободится, останется слишком мало времени и сил на изменения.
Последние 15 лет в России идет целенаправленная работа по трансформации университетов. В советские и ранние постсоветские годы вузы готовили кадры для конкретных отраслей. Но сегодня университет переходит на другой уровень. В первую очередь меняется миссия университета – от трансляции знаний к их производству и применению в форме технологических и социальных инноваций, что требует пересмотра принципов его работы.
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