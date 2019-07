Конец приватной эпохи

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Хорошая новость здесь заключается в том, что потеря этих данных больше не означает потерю личности Ярослав Чингаев для Ведомостей

Пару лет назад ученые из Стэнфордского университета создали необычный компьютерный алгоритм, с помощью которого обработали более 35 000 фотографий мужчин и женщин, размещенных на сайтах знакомств. По незаметным человеческому глазу различиям в строении лица искусственному интеллекту удалось с точностью до 80% определить сексуальную ориентацию владельца анкеты. Авторы исследования уверены, что при наличии правильных наборов данных подобные системы могут быть обучены еще более точному распознаванию и иных характеристик личности, которые считаются приватными, например политических взглядов или коэффициента интеллекта. Различные приложения, которые с помощью нейросетей позволяют узнать что-то о человеке, уже сегодня может скачать каждый. Некоторые из них, как, например, DeepNude, которое «раздевало» женщин, вызывают широкий общественный резонанс и закрываются, однако нет сомнений, что появятся новые похожие программы.

Тема приватности очень тесно связана с развитием технологий. Каждый раз очередной технологический скачок актуализирует дискуссию об этике в использовании инноваций и границах приватности. Почти 130 лет назад, в 1890 г., основополагающий для американского права документ The Right to Privacy фактически стал ответом на тиражирование фотографического изображения – любой гражданин мог случайно обнаружить себя на страницах газеты, попав в объектив фотографа в публичном месте, и тем самым невольно сообщить о себе информацию, которую, возможно, сообщать не хотел.