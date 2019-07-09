Мнения / Детали / Человек недели
Статья опубликована в № 4851 от 10.07.2019 под заголовком: Человек недели: Эльвира Набиуллина

Правда Эльвиры Набиуллиной

В отсутствие у правительства продуманной стратегии развития призывы к структурным реформам обречены звучать как «крик отчаянья»

Эльвира Набиуллина – человек деликатный, жесткую критику правительства мы от нее слышим редко. Но на прошлой неделе в своей речи на Международном финансовом конгрессе она буквально прямым текстом сказала: «Разруха не в клозетах, а в головах» – и даже указала (пусть и не называя имен), где эти головы работают.

Всем известно, что Набиуллина – один из немногих во власти людей с характером: знает, чего хочет, и готова этого добиваться. А вот чего хотят Кремль и правительство – непонятно. Власти, как горячую картошку, перекидывают друг другу тему экономического роста – ибо одни не знают, как его добиться, а другие понимают, что условием этого роста должна стать смена власти. А поскольку это пока невозможно, то отсутствие роста превращается для чиновников в проблему – ускорить экономику поручил Владимир Путин, который и создал систему госуправления, поглощающую и уничтожающую всякий экономический рост.

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