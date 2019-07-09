Банальность пыток
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Новые показания подсудимых по делу «Нового величия» вновь делают публичными методы давления и насилия над обвиняемыми со стороны правоохранителей для получения признательных показаний. Но пытки и угрозы применяются не только в громких делах – это вполне рутинная практика в работе правоохранительных органов, следует из данных соцопросов, и неудивительно, что 2/3 россиян чувствуют себя не защищенными от произвола.
Громкий процесс «Нового величия» – группу юношей и девушек обвиняют в создании экстремистского сообщества, ряд юристов и правозащитников усматривают в деле признаки провокации – обрастает важными деталями. Ключевой свидетель обвинения – осужденный ранее на 2,5 года лишения свободы Павел Ребровский в понедельник в Люблинском суде отказался от своих прежних признательных показаний о подготовке госпереворота. В зале суда он заявил, что подписал «придуманные следователем» показания из-за угроз в противном случае «дать» ему еще и статью 205 УК «Теракт». При этом некто Руслан Д., которого эксперты считают внедренным сотрудником органов и ключевым участником организации, надоумившим молодых людей формализовать работу группы, из дела исключен. Зато других обвиняемых подвергали действиям, вполне подпадающим под определение пыток. Анну Павликову долго держали в промерзшем автозаке, что сказалось на ее здоровье. Руслана Костыленкова, по его словам, били молотком для мяса, надевали на голову пакет, вывозили в лес. По словам его адвоката Светланы Сидоркиной, прокуратура оспорила отказ Следственного комитета возбудить дело о пытках Костыленкова и вернула дело на дополнительную проверку.
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