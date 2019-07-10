Статья опубликована в № 4852 от 11.07.2019 под заголовком: Чем заменить «палки»

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Максим Стулов / Ведомости

2000-е годы в России прошли под лозунгом строительства вертикали исполнительной власти. Пропоненты вертикали часто говорили, что она повышает управляемость государственных органов. Однако мало кто из истеблишмента задавался вопросом о цене подобной политики. Самый очевидный недостаток гиперцентрализации – необходимость создания универсальных отчетных показателей, или «палок». Большая бюрократическая система просто не может управляться из единого центра без подобных привязных ремней.

Палочная система отчетности – показатели к аналогичному периоду прошлого года и организационные выводы по ним – детально изучена в сфере правоохранительной деятельности. Эксперты и общество видят, как такая система управления извращает организационные стимулы и мешает настоящей полицейской работе. Исследуя контрольно-надзорную деятельность, мы также находим опасную фетишизацию числовых показателей: количество проведенных проверок, выявленных нарушений и т. п.