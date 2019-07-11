Статья опубликована в № 4853 от 12.07.2019 под заголовком: Третий Рим и далее везде

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Андрей Гордеев / Ведомости

С настойчивостью, заслуживающей лучшего применения, у нас опять воздыхают об идеологическом официозе. Странная логика: сначала признать государственную идеологию как пустую форму – и лишь потом думать, чем бы ее наполнить. Или идея уже есть, просто мы не заметили? Тем более живой и отнюдь не праздный интерес вызывает сейчас история вопроса.

Цари

Формула старца псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофея о Третьем Риме стала штампом с забытым контекстом. С конца XV в. зреет мистическая теория «движущегося Рима». Два Рима пали, но вечный Рим должен восстать в каком-то новом государстве. Его ищут в Твери, в Новгороде – и находят в Москве. Миссия византийского императора защиты всех христиан переходит к великому князю московскому. Это в концепции.

О реальной политике того времени у нас вспоминать не любят. В письмах к Ивану III Филофей навязчиво использует обычные титулы византийского императора: «браздодержатель святых божиих церквей», «святыя православныя христианскыя веры содержатель», «един ты во всей поднебесной христианом царь». Идею утрирует Максим Грек: «Благочестивейший царю не токмо Руссии, но всея подсолнечныя» (как у китайцев с их Поднебесной). «Однако, – пишет Дмитрий Лихачев, – теория, предложенная Филофеем Ивану III, была резко отлична от политической теории, направлявшей меч великокняжеской власти <...> «Блестящее марево всемирной власти», которое пытались открыть перед московскими государями в заманчивой дали сторонники теории «Москва – Третий Рим», никогда не прельщало московское правительство, стремившееся к единой близкой и конкретной цели воссоединения «всея Руси»». Идея Третьего Рима осталась популярной главным образом среди духовенства, а затем и у русской интеллигенции с ее эсхатологической мечтой о грядущем царстве правды и спасении человечества исключительно «русским духом».