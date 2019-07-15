Куда в энергетике ветер дует

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Максим Стулов / Ведомости

Несколько месяцев назад Дональд Трамп рассказал на собрании республиканцев, что шум от ветрогенераторов вызывает рак. Высказывание американского президента пополнило собрание его прибауток и воспринимается как обычно – как фарс. На днях Владимир Путин, выступая перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации, рассказал, что от ветряков «червяки вылезают из земли». «Это не шутки на самом деле», – продолжал наш президент, в его голосе слышались трагедийные ноты. На шутку это было непохоже.

В России экологические проблемы, сказывающиеся на здоровье и продолжительности жизни людей, очень острые, а экологические нормы – очень либеральные. Жители Кемеровской области взывают ко всему свету о спасении от открытой добычи угля по соседству с жилыми кварталами, а российские стандарты выбросов угольных ТЭС в несколько раз мягче, чем в Китае, США и ЕС. На этом фоне забота президента о зарубежных червях смотрится странно (отечественные-то могут спать спокойно, у нас ветроэнергетики считай что нет: план на 2024 г. в 3,35 ГВт – это примерно в 55 раз меньше, чем уже установлено в КНР).