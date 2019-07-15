Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4855 от 16.07.2019 под заголовком: Куда в энергетике ветер дует

Куда в энергетике ветер дует

Экономист Владимир Сидорович спорит с Владимиром Путиным о перспективах зеленой энергетики

Несколько месяцев назад Дональд Трамп рассказал на собрании республиканцев, что шум от ветрогенераторов вызывает рак. Высказывание американского президента пополнило собрание его прибауток и воспринимается как обычно – как фарс. На днях Владимир Путин, выступая перед участниками II Глобального саммита по производству и индустриализации, рассказал, что от ветряков «червяки вылезают из земли». «Это не шутки на самом деле», – продолжал наш президент, в его голосе слышались трагедийные ноты. На шутку это было непохоже.

В России экологические проблемы, сказывающиеся на здоровье и продолжительности жизни людей, очень острые, а экологические нормы – очень либеральные. Жители Кемеровской области взывают ко всему свету о спасении от открытой добычи угля по соседству с жилыми кварталами, а российские стандарты выбросов угольных ТЭС в несколько раз мягче, чем в Китае, США и ЕС. На этом фоне забота президента о зарубежных червях смотрится странно (отечественные-то могут спать спокойно, у нас ветроэнергетики считай что нет: план на 2024 г. в 3,35 ГВт – это примерно в 55 раз меньше, чем уже установлено в КНР).

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Brainsуs
08:37 16.07.2019
Г-н Путин, запугивая обывателей экологией, просто лоббирует интересы нефтегазовых и атомной отраслей, это естественно и даже правильно - работа, как говорится, у нас такая, забота у нас простая. Но, вообще говоря, судя по этому эпизоду, информация к президенту поступила в отфильтрованном, необъективном, невсестороннем виде, что навевает некоторые меланхолические мысли, ибо любое Лицо, Принимающее Решение (ЛПР), оно ведь как компьютерная программа: работать может правильно и безукоризненно, но если подать на вход неверные данные, то и результат будет не оптимальным.
20
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике