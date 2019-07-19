От редакции
Статья опубликована в № 4858 от 19.07.2019 под заголовком: Разъяснение абсурда

Разъяснение абсурда

Рекомендации МВД, как и когда применять статью КоАП об оскорблении власти, едва ли остановят поток нелепых дел

Попытки госорганов разъяснить исполнителям на местах принципы и пределы применения нормы закона об оскорблении власти можно счесть за косвенное признание его невнятности и избыточности, но и разъяснения едва ли остановят использование этой абсурдной и вредной нормы.

На днях Министерство внутренних дел разъяснило полицейским порядок применения статьи КоАПа об оскорблении власти. Как отмечает ознакомившееся с документом издание «Медиазона» (ведомство не опровергло существование и содержание разъяснения), МВД рекомендовало привлекать к ответственности за публичные высказывания в адрес государственных символов, президента, обеих палат парламента, правительства и судов, если они содержат мат, порнографические, «непристойные» изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения». При отсутствии одного из этих признаков полицейским не следует возбуждать дело, также нельзя привлекать к ответственности за резкие высказывания в личной переписке.

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