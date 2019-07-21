Почему союз Белоруссии с Россией не получается

Статья опубликована в № 4859 от 22.07.2019 под заголовком: Почему Белоруссия и Россия не могут интегрироваться

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Михаил Климентьев / ТАСС

Минск и Москва должны были подготовить дорожную карту строительства Союзного государства сначала к июню 2019 г., потом – к июлю, затем – к ноябрю, а теперь все переносится на декабрь. Это единственный конкретный объявленный итог встреч президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко 17–18 июля на Валааме и в Санкт-Петербурге.

В этих отсрочках нет ничего удивительного, если смотреть на интеграцию двух стран как на столкновение интересов, а не как на безупречный кремлевский план оставить Путина у власти после 2024 г.