Кредит доверия для Зеленского

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ТАСС

Результаты украинских парламентских выборов показали, что избиратели подтвердили кредит доверия президенту Владимиру Зеленскому для реализации его политического курса. Пропрезидентская партия «Слуга народа» получила абсолютное большинство депутатских мест и победила почти повсеместно, исключая Донецкую, Луганскую и Львовскую области. Она набрала существенно больше голосов, чем Зеленский в первом туре президентских выборов, – таким образом, президент сохранил свой ядерный электорат и часть избирателей, голосовавших прежде всего против Петра Порошенко. Вопрос в том, что он сможет сделать в условиях слабого государства и сильной олигархии.

Эффект разочарования