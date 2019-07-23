Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Кредит доверия для Зеленского

Кредит доверия для Зеленского

Политолог Алексей Макаркин о результатах выборов в Верховную раду Украины

Результаты украинских парламентских выборов показали, что избиратели подтвердили кредит доверия президенту Владимиру Зеленскому для реализации его политического курса. Пропрезидентская партия «Слуга народа» получила абсолютное большинство депутатских мест и победила почти повсеместно, исключая Донецкую, Луганскую и Львовскую области. Она набрала существенно больше голосов, чем Зеленский в первом туре президентских выборов, – таким образом, президент сохранил свой ядерный электорат и часть избирателей, голосовавших прежде всего против Петра Порошенко. Вопрос в том, что он сможет сделать в условиях слабого государства и сильной олигархии.

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Комментарии
Brainsуs
08:47 23.07.2019
У Зе будут большие проблемы. Относительный успех у него теоретически может быть, если он станет Путиным, т.е. "равноудалит" олигархов, национализирует СМИ, введет некоторые другие антидемократические меры и пр. Но Путин опирался на "силовиков", а на кого опирается Зеленский? На труппу юмористов "95-й квартал"? Юмор, конечно, ума требует, но довольно специфического, и какое государство построит команда комиков можно только догадываться.
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