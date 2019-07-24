Когда Войнович и Оруэлл становятся реальностью

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













События вокруг выборов в Мосгордуму (и не только их) создают впечатление, что отечественная бюрократия действует, взяв за образцы антиутопии прошлого века, и, помножив их на произведения обэриутов, убеждает окружающих в честности собственной лжи и превращает абсурд в норму.

Фантасмагория началась не вчера. Тенденцию задала еще в апреле член Совета Федерации Елена Мизулина, на форуме безопасного интернета: «Я могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны» (цитата по «РИА Новости»). После того как в соцсетях и СМИ слова Мизулиной сравнили с оруэлловским лозунгом «Свобода – это рабство!», она обвинила процитировавших ее в искажении информации и пригрозила им «законом о фейкньюс». Вскоре появились первые дела по закону об оскорблении власти – эти оскорбления нашлись в словах и танцах.