От редакции
Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: Столица Хармса и Оруэлла

Когда Войнович и Оруэлл становятся реальностью

Российская бюрократия превращает абсурд в норму повседневности

События вокруг выборов в Мосгордуму (и не только их) создают впечатление, что отечественная бюрократия действует, взяв за образцы антиутопии прошлого века, и, помножив их на произведения обэриутов, убеждает окружающих в честности собственной лжи и превращает абсурд в норму.

Фантасмагория началась не вчера. Тенденцию задала еще в апреле член Совета Федерации Елена Мизулина, на форуме безопасного интернета: «Я могу сказать, что чем больше прав у нас будет, тем мы менее свободны» (цитата по «РИА Новости»). После того как в соцсетях и СМИ слова Мизулиной сравнили с оруэлловским лозунгом «Свобода – это рабство!», она обвинила процитировавших ее в искажении информации и пригрозила им «законом о фейкньюс». Вскоре появились первые дела по закону об оскорблении власти – эти оскорбления нашлись в словах и танцах.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Уманн
08:23 25.07.2019
А Васька слушает, да ест... Природа власти не меняется никогда.
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике